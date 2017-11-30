​30 ноября на территории Ярославского судостроительного завода состоялась торжественная церемония закладки двух катеров-бонопоставщиков проекта А40–2Б-ЯР. Суда изготавливаются по заказу АО «Транснефть-Прикамье» и будут работать в чрезвычайных ситуациях, ликвидируя последствия нанесения непоправимого вреда природе при авариях и разливах нефти. Катера предназначены для транспортировки средств ликвидации разливов нефти, ликвидации нефтяных пятен и уменьшения площади загрязнения, поиска и подъема с воды людей и плавающих объектов.



– Судостроительная отрасль региона, одним из лидеров которой исторически является Ярославский судостроительный завод, в 2017 году начала динамично расти, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Кризисные явления, с которыми предприятия столкнулись после 2008 года, пройдены, и сейчас все судостроительные заводы региона активно расширяют портфель заказов. И подтверждением этого является новый заказ на два катера Ярославского судостроительного завода от АО «Транснефть-Прикамье». Ярославский судостроительный завод отличают надежность, качество и широта производственных возможностей по выпуску судов различного класса и назначения. В этом году предприятию исполнилось 97 лет. Внедрение новейших технических решений, сложившиеся взаимовыгодные связи с проектными организациями и заказчиками, а также высокопрофессиональный коллектив позволяют предприятию выполнять любые уникальные и сложные проекты в судостроении.



Использование бонопоставщиков проекта А40–2Б-ЯР позволяет устранять проблемы, возникающие в экологической сфере, решать вопросы экологической безопасности регионов и страны в целом, что особенно актуально в Год экологии, которым Президент РФ Владимир Путиным объявил 2017 год.



– Сегодня у нас знаменательный день, впервые мы закладываем «двойняшек» – два катера одновременно. При этом АО «Транснефть-Прикамье» стало для нас новым заказчиком, – сообщила генеральный директор Ярославского судостроительного завода Светлана Чекалова. – Опыт строительства катеров подобного назначения у предприятия уже имеется, изготовлены и находятся в Дальневосточном регионе 4 судна.



Отрасль судостроения играет важную роль в развитии промышленности Ярославской области. В 2017 году, выполняя поставленную главой региона Дмитрием Мироновым задачу по работе с банкротными и находящимися в кризисе предприятиями, инвестиционный блок Правительства провел работу по выводу из тяжелой финансовой ситуации ООО «Верфь братьев Нобель». В настоящее время завершается сделка по вхождению предприятия в структуру концерна «Калашников» и передаче в управление рыбинского завода «Вымпел». Уже сейчас судоверфи, пустовавшие два последних года, начали оживать, появились заказы на строительство кораблей гражданского флота.



Перед судостроительными корпорациями руководство страны ставит задачи по наращиванию темпов импортозамещения и повышению процента локализации компонентной базы в готовой продукции. Обсудить решение этих задач в судостроительной отрасли региона планируется в рамках Ярославского инвестиционного форума.



15 декабря на территории Ярославского судостроительного завода пройдет заседание Координационного совета по производственной кооперации департамента инвестиций и промышленности региона с участием АО «Объединенная судостроительная корпорация», где будут подняты вопросы локализации производства комплектующих для судостроительной отрасли России. В работе примут участие руководители судостроительных и промышленных предприятий региона – потенциальных поставщиков продукции судостроительной отрасли.



Справка



Ежегодный объем отгруженной судостроительными предприятиями региона продукции в среднем составляет 10 миллиардов рублей в год. В 2016 году предприятиями отрасли спущено на воду 36 судов, за 6 месяцев 2017 года – 16 судов, планы на II полугодие 2017 года – 23 судна. В отрасли судостроения трудятся около 2,5 тысячи человек.