​Событие, приуроченное к Международному дню добровольцев, пройдет в столице с 4 по 6 декабря. Организаторами Всероссийского форума добровольцев выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Роспатриотцентр».



Участие в мероприятии примут более десяти тысяч человек из разных регионов страны. В выходные в Москву отправятся 200 представителей волонтерского движения из Ярославской области.



На форуме будут представлены лучшие практики организаторов волонтерской деятельности, пройдут лекции и мастер-классы, состоится награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России – 2017». Также в рамках мероприятия будет дан старт акции «Атмосфера добрых дел».



В рядах добровольческого движения Ярославской области в настоящее время состоят порядка 15 тысяч человек. Действует более 150 волонтерских отрядов, работающих по различным направлениям. На сайте «Я – волонтер» могут зарегистрироваться все желающие в возрасте от 14 до 30 лет и получить личную книжку волонтера.



Без помощи волонтеров в регионе сегодня не обходится ни одно масштабное мероприятие. В их числе такие, как «Парад студенчества», флешмоб «Дай пять!», международный туристический форум «Visit Russia», «WorldSkills Russia».



Популярно и социальное направление. Ежегодно добровольцы участвуют в мероприятиях и проводят акции для детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность волонтеров обеспечена методическими материалами, разрабатываемыми специалистами-психологами Ярославского областного молодежного информационного центра. В 2017 году в девятнадцати районах области волонтерами оказано более двух тысяч услуг для более чем 70 тысяч человек. Помощь получили 1398 пожилых людей и ветеранов.



Одним из наиболее ответственных и сложных направлений волонтерской деятельности является работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями. Это один из приоритетов ГАУ ЯО «Дворец молодежи». В учреждении действует безбарьерная среда, которая заключается не только в организации доступного пространства для людей с инвалидностью, но и главным образом в вовлечении в деятельность творческих студий и общественных проектов.