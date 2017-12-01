​По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 1 декабря с сохранением ночью 2 декабря в Ярославле и области ожидается резкое ухудшение погоды: снег, местами метель, налипание мокрого снега, усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с.



В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных затруднениями в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах Ярославской области, увеличением количества ДТП и образованием заторов.



Ярославская областная дорожная служба обращается ко всем участникам дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдать меры безопасности при управлении транспортными средствами, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Быть предельно внимательными на дороге, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Не оставляйте свои автомобили на проезжей части дорог, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике. Также призываем всех пешеходов быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток использовать в одежде световозвращающие элементы.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители Ярославской области могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ГП «Ярдормост», филиалов ГП «Ярдормост». По всем обращениям будут приняты соответствующие меры с контролем исполнения.



Телефоны диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».