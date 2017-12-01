|1 декабря в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области состоялась торжественная церемония вступления в должность начальника ведомства – полковника внутренней службы Максима Залесова. В мероприятии вместе с сотрудниками управления приняли участие представители органов государственной власти Ярославской области.
– Главной целью на ближайший период для управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области я вижу сохранение кадрового потенциала и выполнение всех поставленных перед нами задач, – сказал Максим Залесов.
Службу в органах уголовно-исполнительной системы Максим Николаевич начал в должности оперуполномоченного оперативного отдела ИК-8 УИН Минюста России по Омской области в 1998 году. С 2006 года проходил службу на руководящих должностях оперативно-режимных служб Омской, Сахалинской и Брянской областей. В ноябре 2015 года был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН России по городу Москве. 24 ноября назначен на должность начальника УФСИН России по Ярославской области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
13:45
17 просмотров
2017.12.01 В Ярославле наградили лучших юристов области2017.12.01 Вручены Губернаторские премии победителям областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями 2017.12.01 Обсуждение партнерства со словацкими компаниями продолжается на Ярославской земле2017.12.01 Дмитрий Миронов встретился с руководителями региональных предприятий, на которых трудятся инвалиды2017.12.01 Дмитрий Миронов принял участие в церемонии инаугурации главы Переславского района