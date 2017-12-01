​1 декабря в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области состоялась торжественная церемония вступления в должность начальника ведомства – полковника внутренней службы Максима Залесова. В мероприятии вместе с сотрудниками управления приняли участие представители органов государственной власти Ярославской области.



– Главной целью на ближайший период для управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области я вижу сохранение кадрового потенциала и выполнение всех поставленных перед нами задач, – сказал Максим Залесов.



Службу в органах уголовно-исполнительной системы Максим Николаевич начал в должности оперуполномоченного оперативного отдела ИК-8 УИН Минюста России по Омской области в 1998 году. С 2006 года проходил службу на руководящих должностях оперативно-режимных служб Омской, Сахалинской и Брянской областей. В ноябре 2015 года был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН России по городу Москве. 24 ноября назначен на должность начальника УФСИН России по Ярославской области.