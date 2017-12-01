​1 декабря губернатор области Дмитрий Миронов встретился с руководителями региональных предприятий инвалидов. Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, прошло на территории ООО «Аппарель-Полиграфия».



Глава региона осмотрел производство предприятия, уже более 20 лет оказывающего полиграфические услуги. Разработка дизайн-макетов, подготовка, упаковка и доставка продукции – здесь предлагается полный цикл услуг.



– Только что я познакомился с работой вашего полиграфического предприятия. Честно говоря, глядя снаружи, даже трудно предположить, какое важное дело делается внутри этого здания, – отметил Дмитрий Миронов. – Сейчас в области проживают более 100 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, многие из них могут и хотят трудиться. В прошлом году в Ярославскую службу занятости обратились более 1,5 тысячи инвалидов. И всего около трети смогли найти работу.



Проблема, как заявил Дмитрий Миронов, продолжает оставаться острой, даже несмотря на то что Правительство области поддерживает предприятия, где работают инвалиды. Установлена квота рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, проводятся специальные ярмарки вакансий и многое другое. До 2016 года в области предоставлялись гранты предприятиям для создания рабочих мест для инвалидов. Участники встречи поинтересовались у губернатора возможностью возвращения такой системы.



– Действительно, до 2016 года в области работал такой порядок, когда победителям проектов по созданию рабочих мест для инвалидов компенсировались затраты. Но, как вы понимаете, все упирается в возможности регионального бюджета. Наши приоритеты прежние: область должна жить по средствам, и мы стремимся к бездефицитному бюджету, – сказал Дмитрий Миронов. – Поэтому, думаю, к рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться в рамках проработки Социального кодекса Ярославской области в последующий период.



Глава региона поручил первому заместителю председателя Правительства Виктору Костину взять этот вопрос на контроль.



Председатель Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» Александр Осипов поинтересовался у Дмитрия Миронова и возможностями компенсации затрат труда инвалидов, которая могла бы пойти на заработную плату им.



– Продукция, которую выпускают люди с ограниченными возможностями, из-за ручного труда получается очень дорогой и не выдерживает ценовой конкуренции. Существует ли возможность компенсировать такие затраты из областного бюджета на выплату зарплаты инвалидам? – спросил Александр Осипов.



Дмитрий Миронов напомнил, что эта тема была поднята совсем недавно на Губернаторском совете в Мышкине. Глава региона тогда дал поручение ответственным структурам – департаменту финансов и департаменту занятости – проработать возможность включения данного мероприятия в региональную программу содействия трудоустройству инвалидов на 2018 – 2020 годы, которая, в свою очередь, разрабатывается по поручению Президента России.



– Если такая возможность у нас появится, то мы обязательно включим в эту программу и мероприятия по поддержке предприятий инвалидов, – отметил Дмитрий Миронов.