​1 декабря в Ярославле открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Она приурочена к Дню Героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря. Мероприятие, организованное благотворительным фондом «Память поколений», посетили глава региона Дмитрий Миронов, а также президент фонда, прославленная ярославна Валентина Терешкова.



– Это замечательная инициатива – показать и рассказать о героях, которые живут среди нас. Нас воспитывали на подвигах героев давно прошедших войн. Мы по многу раз пересматриваем любимые фильмы о войне, перечитываем книги, знаем и любим их. А ребят, которые прошли горячие точки в наши дни, люди не знают. И это неправильно, – сказал на открытии выставки Дмитрий Миронов. – Мужественные, сильные духом парни. У каждого из них своя история, по которой тоже можно снимать фильм или писать книгу. Каждый из них – настоящий герой.



31 фоторабота размещена на улице Андропова, у часовни Александра Невского. Это современные герои нашей страны, люди, как говорят организаторы, которые живут среди нас сегодня.



– «Герои России, какими их не видел никто» – фотопроект, направленный на изменение понятия «ветеран». Через фотоработы фонд стремится показать, что реальные герои современности – это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас, – отметила Валентина Терешкова.



Как рассказала директор по маркетингу благотворительного фонда Наталья Шарапова, к работе над проектом были привлечены лучшие российские фотохудожники с мировым именем – Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова.



– Ветераны боевых действий молоды, и, несмотря на полученные травмы и ранения, они развиваются и становятся востребованными, – заметила Наталья Шарапова.



Среди героев, представленных на портретах, два ярославца: ветеран боевых действий в Республике Афганистан Владимир Соколовский и ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе Евгений Букин.



– Открытие такой выставки считаю очень правильной и своевременной идеей. Здесь много достойных людей, о которых теперь узнает большое количество ярославцев и жителей других городов, – сказал Евгений Букин. – Это было непросто, но я нашел возможность принять участие в этом фотопроекте. И не жалею. Знаю, что меня ставят в пример, рассказывают обо мне детям. А теперь все желающие могут прийти сюда, в центр города, увидеть мою фотографию, прочитать информацию.



К часовне Александра Невского Евгений пришел не один, а с супругой Еленой. Сегодня день ее рождения. Она призналась: открытие выставки – лучший подарок к празднику.



Мероприятие посетил также Герой России Михаил Ланцев.



– Это очень важный проект. Люди должны знать, что герои живут среди нас, – сказал Михаил Ланцев. – Ну а в смысле воспитания подрастающего поколения значение этого проекта вообще сложно переоценить. Мы организуем много мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодых людей. Этот проект, безусловно, тоже часть большой работы, направленной на формирование у них высоких морально-нравственных ценностей и активной гражданской позиции.



Экспозиция будет работать до 15 декабря.