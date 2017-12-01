|1 декабря глава региона Дмитрий Миронов принял участие в церемонии инаугурации главы Переславского района Валерия Астраханцева.
– Сегодня, Валерий Александрович, вы вступаете в должность главы очень важного для Ярославской области муниципального района. Именно Переславская земля первой встречает всех, кто въезжает в наш регион. И очень важно, чтобы первое впечатление было ярким и позитивным, – сказал, обращаясь к Валерию Астраханцеву, Дмитрий Миронов. – Но определять вашу работу, конечно, должно стремление улучшить повседневную жизнь переславцев. Проблем в районе, как вы знаете, много. Предыдущее руководство с ними, к сожалению, не справлялось.
Дмитрий Миронов отметил, что зачастую критические ситуации, возникавшие в районе, просто замалчивались. Губернатор вспомнил о ситуации с водоснабжением села Горки, о неудовлетворительной работе с собственниками сельхозземель, о зарослях борщевика, борьба с которым практически не велась. Отметил также, что много острых вопросов накопилось в сфере медицины и в направлении социальной работы.
Глава региона выразил надежду, что Валерию Астраханцеву вместе с главой города Владимиром Волковым удастся наладить конструктивное взаимодействие в интересах всех жителей района. Совместно, по мнению Дмитрия Миронова, руководителям города и района предстоит поработать над увеличением туристического потока.
– Замечательная природа, удивительное озеро, богатая история, уникальные памятники архитектуры – территория обладает огромным потенциалом. Все это должно работать. Но самое главное, вы должны слушать и слышать жителей района, откликаться на их запросы и предложения, – заключил Дмитрий Миронов.
Валерий Астраханцев поблагодарил Дмитрия Миронова за поддержку, отметив, что сделает все, чтобы снять остроту основных проблем района.
– Первостепенных и серьезных задач передо мной, как перед главой района, очень много, – сказал Валерий Астраханцев. – Прежде всего, конечно, предстоит большая работа по решению проблем социальной сферы. Ведь это напрямую связано с улучшением качества жизни людей. Мы серьезно озабочены состоянием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Медицинское обеспечение, образование, транспорт – по всем этим направлениям есть вопросы, требующие принятия скорейших мер. Отрадно, что сотрудники администрации настроены позитивно. Наши оперативные совещания порой заканчиваются поздним вечером. Люди готовы менять подход к работе, понимают, насколько это важно.
Напомним, Валерий Астраханцев был назначен на должность районного главы решением собрания представителей района 7 ноября. Ранее он был заместителем и. о. мэра Переславля-Залесского Владимира Волкова, затем первым заместителем главы Переславского района Владимира Денисюка.
Справка
Валерий Астраханцев родился в 1970 году в городе Коломне Московской области. В 1991 году окончил Московское высшее пограничное командное ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР. В 2008-м – Московский институт предпринимательства и права по специальности «юрист». Возглавлял коммерческие и государственные учреждения. В 2015 – 2016 годах был председателем совета депутатов городского поселения Красково Люберецкого района Подмосковья, затем главой поселения Красково. 16 октября был назначен первым заместителем главы администрации Переславского района Ярославской области.
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