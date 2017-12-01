​Сегодня представители словацкой компании «Engul» прибыли в Ярославль для обсуждения дорожной карты дальнейших взаимоотношений с областью. Предприятие специализируется на производстве оборудования для выработки электроэнергии и тепла на основе двигателей внутреннего сгорания. Встреча стала продолжением сотрудничества, установленного в рамках состоявшейся 26 – 29 ноября бизнес-миссии делегации Ярославской области в Австрию и Словакию.



– В соответствии с задачей, поставленной главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии развития региона «10 точек роста», мы работаем над привлечением инвестиций в регион, расширением внешнеэкономического сотрудничества предприятий области, поиском новых рынков сбыта, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В ходе бизнес-миссии мы презентовали инвестиционный потенциал Ярославской области, обозначили возможные направления совместной работы, провели предметные переговоры с нашими потенциальными партнерами и инвесторами. Невозможно переоценить важность обмена опытом и развития сотрудничества в области научно-технических исследований и технологического партнерства, привлечения австрийских компаний как технологических инвесторов для создания совместных проектов на территории нашего региона. Большое значение имеет развитие партнерства в области биохимии и фармацевтики.



По приглашению торгпредства РФ в Словакии делегация Ярославской области посетила Братиславу, презентовав возможности региона в агентстве развития инвестиций и торговли «Sario». Также инвестиционный потенциал региона и компаний сферы малого и среднего бизнеса был презентован в Федеральной палате экономики Австрии, в деловом агентстве федеральной земли Нижняя Австрия «Ecoplus» и в торговом представительстве РФ в Австрии.



– В ходе переговоров мы получили исчерпывающую информацию о тех требованиях, которые предъявляют местное законодательство и рынок к нашему продукту, – отметил участник бизнес-миссии, генеральный директор ООО «Органик фуд» Сергей Прохоров. – Надеемся, что будем развивать сотрудничество не только на территории Австрии, но и в России, так как у многих зарубежных компаний есть производства в нашей стране, и мы готовы стать их поставщиками.



В2В-встречи позволили обменяться опытом по практике кластерного развития промышленности, задали новые векторы расширения взаимодействия регионов. Стороны договорились о проведении онлайн-конференции по инновационным разработкам в сферах металлообработки и машиностроения, выстроили направления сотрудничества по созданию технопарков и межвузовского взаимодействия на примере технопарка высокотехнологичной продукции биомедицины и химии «КРЕМС».



Для австрийских знатоков дайвинга в рамках миссии была организована презентация водного велосипеда «Seabike» компании «Паритет-Центр». Также в ходе встреч много внимания уделялось сотрудничеству в туристической деятельности и образовательно-культурным контактам.



– Бизнес-миссия удалась, это общее мнение участников поездки, – подчеркнул председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной Думы Александр Кучменко. – Уверен, что благодаря детальной подготовке программы визитов и слаженной работе единой команды региона работа с австрийскими и словацкими партнерами выльется в постоянное взаимодействие и прочные контакты.



Бизнес-миссия делегации Ярославской области в Австрию и Словакию стала итоговой, уже четвертой в 2017 году деловой поездкой, организованной Центром экспорта Ярославской области.