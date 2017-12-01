​1 декабря, в преддверии Международного дня инвалидов, первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин вручил Губернаторские премии победителям областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями «Преодоление». Торжественное мероприятие прошло в ярославском Концертно-зрелищном центре.



– Задача органов государственной власти – делать все, чтобы с каждым днем жизнь тех, кому и так нелегко, становилась хоть немного лучше, – сказал, обращаясь к пришедшим на торжественный вечер, Виктор Костин. – Правительство области поддерживает и будет поддерживать людей с ограниченными возможностями здоровья. Все социальные выплаты и пособия в проекте бюджета следующего года сохранены.



Более того, по сравнению с прошлым годом общая сумма расходов на меры социальной поддержки в Ярославской области увеличилась. Если в 2016 году она составляла 6,2 миллиарда рублей, то в 2017-м – 6,4 миллиарда.



В регионе реализуется областная целевая программа «Доступная среда». В следующем году на нее планируется потратить порядка 30 миллионов рублей. Активно развиваются такие социальные услуги, как мобильная социальная служба, пункт проката средств реабилитации, социальное такси. Важнейшим направлением остается работа по созданию безбарьерной среды. Прежде всего это касается тех предприятий и организаций, которые оказывают государственные услуги населению.



– Наша задача, чтобы все учреждения региона были адаптированы, – отметила директор департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева. – У нас сейчас в каждом комплексном центре в муниципальных образованиях есть спецавтотранспорт. Это важно, так как людям с ограниченными возможностями крайне сложно добраться до какого-либо соцучреждения. А благодаря средствам, выделенным области из резервного фонда Президента России Владимира Путина, еще четыре учреждения региона получат такую технику. Речь идет о детских реабилитационных центрах в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Ярославле и Брейтове. К концу декабря машины уже будут в области.



Победителями в восьми номинациях стали 23 человека. Наградами были отмечены лучшие из лучших по направлениям «Общественная деятельность», «Спорт», а также «Техническое, художественное и декоративное творчество».



Кроме того, в предпраздничный день были вручены награды предприятиям, где работают инвалиды. В категории «Предприятия общественных объединений инвалидов» 1-е место заняло ООО «Производственная компания «Ярославич». В категории «Государственные и муниципальные предприятия» победил Ярославский областной центр творческой реабилитации инвалидов. Еще в одной категории – «Предприятия независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы» – лучшими стали сразу два учреждения: ЗАО «Санаторий имени Воровского» Рыбинского района и тутаевское ООО «Дельта».