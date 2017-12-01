​1 декабря в Ярославском художественном музее прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню юриста. Участие в нем представители органов региональной и муниципальной власти, внутренних дел, прокуратуры, юстиции, адвокатуры, нотариата, налоговых органов, службы судебных приставов, преподаватели юридического факультета Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.



С профессиональным праздником от имени губернатора присутствовавших поздравил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– Юридическое сопровождение сегодня необходимо во всех сферах, – отметил Роман Колесов. – Без него невозможна разработка ни одного серьезного документа. Этот год был объявлен Президентом России Годом экологии, и во многом именно благодаря нашей совместной работе нам удалось добиться ощутимых результатов в усилению контроля за экологической безопасностью в регионе и в защите особо охраняемых природных территорий. Также нашим общим достижением стало включение Ярославской области, одной из первых, в реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности. Основываясь на риск-ориентированном подходе, она позволяет снижать административной нагрузки на организации, одновременно повышая результативность надзора.



В рамках мероприятия почетными грамотами, благодарностями и знаками Губернатора и Правительства области были отмечены лучшие юристы, а также активные участники Дней бесплатной юридической помощи в общественных приемных губернатора области. Эта акция ежемесячно проводится с сентября. Благодаря ей бесплатная помощь профессионального юриста только за три проведенных мероприятия была предоставлена более чем 800 жителям региона. По результатам проведенного анкетирования более 90% граждан, получивших правовые консультации в общественных приемных, удовлетворены их качеством.



Также в ходе торжественного мероприятия были подведены итоги и награждены победители регионального конкурса «Юрист года», проводимого Ярославским региональным отделением Ассоциация юристов России, студенческого юридического конкурса, проводимого региональным центром сети «Консультант Плюс» в Ярославской области – компанией «Ява», а также конкурса «Правовой Ярославль», проводимого компанией «Гарант–Сервис Ярославль».