​Двадцатилетний юбилей отметила Президентская программа подготовки управленческих кадров в сфере народного хозяйства. Программа была создана в 1997 году. Ярославская область одной из первых опробовала ее на базе Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. За эти годы обучение по президентской программе в регионе прошли 800 человек.



Сегодня выпускники работают в аппарате Правительства области, в мэрии Ярославля, среди них – главы муниципальных образований области, директора предприятий. В рамках мероприятия состоялось вручение наград губернатора и Правительства Ярославской области работающим по программе преподавателям.



–Проблема воспроизводства профессионального потенциала управленца носит междисциплинарный характер, – отметила начальник управления государственной службы и кадровой политики региона Наталья Балакирева. – Это обуславливает необходимость в ее разрешении комплексных подходов, новейших методов и технологий с учетом экономических, юридических, социологических, психологических и других факторов. Управленец нового поколения является новатором и лидером, более интегрированным с организацией в целом, имеет широкий панорамный кругозор, способен увидеть изменения, происходящие в мире бизнеса, имеет способность к определению перспективы, стремится к профессиональному и личностному росту, умеет работать в команде на результат.



Президентская программа подготовки управленческих кадров в сфере народного хозяйства стала действующим социальным лифтом. Благодаря государственной поддержке обучение становится более доступным: треть суммы за него покрывает федеральный бюджет, треть область и только 33% платит обучающийся или заказчик. Такая финансовая политика не менялась десятилетиями, и не менее половины курса обычно составляют не менеджеры, а предприниматели – люди, которые пришли в систему управления извне, самостоятельно прокладывая себе дорогу в жизнь.