​Для обеспечения легитимности и прозрачности избирательного процесса на предстоящих выборах Президента России Общественная палата Ярославской области сформирует корпус общественных наблюдателей. Для реализации этой задачи сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между региональной палатой и руководителями одиннадцати общественных организаций области.



– Целью данного документа является реализация права Общественной палаты региона на направление наблюдателей в избирательные комиссии, – рассказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Присутствие общественников позволит избежать фальсификации и нарушений, повысит прозрачность избирательного процесса. У гражданского общества появится возможность независимо от политических партий и кандидатов наблюдать за выборами.



Соглашение разработала рабочая группа по мониторингу за ходом избирательного процесса, которая была сформирована летом этого года при Общественной палате Ярославской области. Кроме того, 29 ноября Совет Федерации утвердил закон, разрешающий направлять наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации на выборы главы государства, а также устанавливать видеонаблюдение при подведении итогов голосования в территориальных избирательных комиссиях.



Очередные выборы Президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре этого года.



Справка



Организации, заключившие соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Ярославской области:



1. Союз «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области».



2. Первичная профсоюзная организация студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова Ярославской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.



3. Ярославская областная молодежная общественная организация содействия реализации прав и интересов молодежи «Молодежная палата Ярославской области».



4. Ярославская областная общественная организация Российского союза молодежи.



5. Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».



6. Ярославская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Диалог».



7. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив».



8. Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».



9. Ярославская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.



10. Ярославская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».



11. Ярославское региональное отделение общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».