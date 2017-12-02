​2 декабря в ЦЛС «Демино» прошел зимний международный мотокросс по пересеченной местности «Медведь-шатун». Впервые он был организован в 2005 году. А в этот раз для участия в соревнованиях прибыли порядка 400 человек из 35 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст спортсменов – от 7 до 70 лет.



– Данное мероприятие проходит в тринадцатый раз и традиционно на высоком организационном уровне, что привлекает большое количество участников со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Я принял участие в мотокроссе и отмечу, что трасса для прохождения была достаточно трудна, но это только вызвало подъем адреналина, за которым приходят в этот вид спорта.



Первый этап ралли завершился остановкой у памятника прославленному русскому адмиралу Федору Ушакову и посещением храма Богоявления на Острову. Игумен Савватий благословил участников ралли, а также провел экскурсию по храму, рассказав историю его создания. Это единственный памятник, связанный с именем великого флотоводца Федора Ушакова на его малой родине.



Все желающие могли попробовать свои силы в стрельбе из пневматической винтовки. Протяженность всей трассы по пересеченной местности составляет 61 километр. После церемонии награждения победителей моторалли для всех собравшихся в «Демино» были организованы медвежий костер и праздничный салют.​