​3 декабря в Ярославле отметили День Неизвестного Солдата. Памятная дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.



Мероприятия начались с возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Представители Правительства области, мэрии Ярославля, ветеранских и общественных организаций, а также школьники, воспитанники кадетских классов почтили память не вернувшихся с полей сражений российских и советских воинов.



Участники памятной церемонии побывали также на Воинском мемориальном кладбище, на Туговой горе и Тверицком кладбище. В Тверицах похоронены неизвестные летчики и военнослужащие, охранявшие от налетов фашистской авиации железнодорожный мост через Волгу. За их могилами ухаживают ученики школы №46. Они и в этот раз пришли возложить цветы к месту захоронения.



В этот день волонтеры посетили могилы неизвестных солдат в разных местах региона, навели порядок, возложили цветы.



Напомним, инициатива учреждения памятной даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов. Только за этот год силами поисковых отрядов на Ярославскую землю вернулись 6 солдат. Все они были похоронены на Воинском мемориальном кладбище.



Справка



День Неизвестного Солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря с 2014 года. Он учрежден в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду в Москве. На месте захоронения 8 мая 1967 года был зажжен Вечный огонь.