​Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода получила благодарность министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой за высокий уровень подготовки и проведения всероссийских общественно значимых мероприятий в 2017 году.



– Считаю эту награду признанием вклада Правительства региона и ярославского педагогического сообщества в развитие российской системы образования, – прокомментировала Ирина Лобода.



Ярославский регион регулярно становится площадкой для проведения крупных мероприятий федерального уровня – всероссийских совещаний, съездов, научно-практических конференций. Традиционно в Ярославле по распоряжению Президента РФ Владимира Путина проводится всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» – крупнейшая универсальная площадка для общения, обучения и презентации собственных проектов и идей, которая собирает талантливых школьников со всей страны. В 2017 году Владимир Путин, почетный гость форума, говорил со старшеклассниками о важности выбора профессии.



Еще один общественно значимый проект – международный форум «Евразийский образовательный диалог», где обсуждаются актуальные задачи развития образования, возможности и инновации всех регионов. Министр образования и науки Российской Федерации сообщила, что в апреле 2018 года намерена посетить Ярославль и принять участие в этом мероприятии. Темой форума станет развитие кадрового потенциала в системе российского образования.