|В воскресенье ярославские волонтеры отправились в Москву на Всероссийский форум добровольцев. Регион представляют порядка 200 человек.
Волонтерство в настоящее время является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. В своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо снять все барьеры для развития этого движения в стране, оказать всестороннюю помощь добровольческим отрядам.
В Ярославской области волонтерство начало развиваться в 1996 году, а популярность получило в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи. Сейчас в регионе функционирует более 150 волонтерских отрядов, в которые в общей сложности входят 15 тысяч человек. Наиболее популярные направления работы: помощь гражданам пожилого возраста, содействие в организации творческих и спортивных мероприятий, экологическая деятельность.
– Участие во Всероссийском форуме для ярославской молодежи – хорошая возможность поделиться опытом и познакомиться с новыми инициативами, – считает заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Если за 2016 год волонтерами было оказано чуть более 3 тысяч услуг для 92 тысяч благополучателей, то только за первое полугодие 2017-го волонтеры оказали уже почти 3 тысячи услуг. Из них 865 услуг оказано ветеранам и пожилым людям. Направление это сейчас очень востребовано среди молодых людей.
В течение нескольких дней на форуме будут проходить мастер-классы, презентации грантовых конкурсов, круглые столы и лектории. Сегодня начали работать такие площадки, как «Школьное добровольческое движение», «Волонтеры Победы», «Социальная ориентация волонтерства».
– Мы постараемся охватить весь спектр того, что нам предложат, – рассказала участница форума Маргарита Каравашкина. – Для нас это отличная возможность узнать что-то новое, а затем применить в своей работе.
Завершится форум 6 декабря награждением победителей национальной премией «Доброволец России» и грандиозным шоу с участием российских звезд сцены.
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