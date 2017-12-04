​4 декабря в Ярославле состоялась торжественная церемония открытия IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Ярославской области. Старт событию организаторы давали в уникальном формате: в режиме прямого включения на связь выходили учебные заведения, на базе которых будут проходить соревнования.



Региональный чемпионат пройдет на 23 площадках. В конкурсах примут участие 194 студента в возрасте от 16 до 22 лет из 34 организаций среднего профессионального образования Ярославской области, а также представители других регионов: Республики Башкортостан, Краснодарского края, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Нижегородской и Тульской областей.



На церемонию открытия чемпионата пригласили и студентку Великосельского аграрного колледжа Анастасию Ласаченко – участницу национальной сборной молодых профессионалов, выигравшей в октябре чемпионат мира «WorldSkills» и встретившейся с Президентом России Владимиром Путиным. На той встрече Владимир Путин отметил, что «благодаря именно людям труда экономика страны, а вслед за ней и страна в целом становится сильнее, могущественнее, и у нее появляются хорошие перспективы».



– Движение «WorldSkills» набирает силу, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Мы очень серьезно относимся к участию в этом движении, потому что понимаем, что для нашего региона кадры для промышленности, для сельского хозяйства, для социальной сферы – это очень важное и нужное направление работы. И чемпионат этот дает возможность проявить и показать себя нашим студентам профессиональных образовательных учреждений.



Чемпионат проводится по 30 компетенциям «WorldSkills», трем компетенциям юниоров «WorldSkills», одной презентационной компетенции, заявленной Ярославской областью. Соревнования охватывают такие сферы деятельности, как строительство, информационные и коммуникационные технологии, дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживание гражданского транспорта.



Оценивать работу участников будут 28 приглашенных сертифицированных экспертов и 267 региональных экспертов. В рамках чемпионата предусмотрена деловая программа для педагогических работников среднего профессионального образования. Конкурсные площадки чемпионата посетят школьники Ярославской области.