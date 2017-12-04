​Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила проект организации в Гаврилов-Яме территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление Правительства России будет подписано в ближайшее время.



– Гаврилов-Ям – это уже вторая территория опережающего развития, которая появится в Ярославской области. Летом аналогичное решение было принято по Тутаеву, – напомнил губернатор Дмитрий Миронов. – Организация ТОСЭР и предоставление налоговых льгот – хороший стимул для инвесторов и большой шаг в деле развития моногородов. У нас уже есть потенциальные инвесторы для гаврилов-ямской ТОСЭР. Планируемые инвестиции составят без малого 1,4 миллиарда рублей, появится более 340 новых рабочих мест.



Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налогов. Существенно уменьшится размер страховых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.



Организация ТОСЭР в моногородах Ярославской области ведется по поручению губернатора в рамках реализации стратегии «10 точек роста». Ранее Правительство РФ подписало постановление о создании территории опережающего развития в Тутаеве. На статус резидента тутаевской ТОСЭР инвесторы смогут претендовать с 1 января 2018 года.



На согласовании в Минэкономразвития находится еще одна заявка на создание территории опережающего развития в Ростове.