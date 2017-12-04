​4 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в Москве встретился с председателем правления ООО «УК «Роснано» Анатолием Чубайсом. Стороны обсудили перспективы ряда проектов, реализуемых в регионе с участием компании.



– В настоящее время, помимо традиционных для Ярославской области машиностроения, приборостроения, химической промышленности, в регионе быстрыми темпами развивается фармацевтический кластер, – сказал Дмитрий Миронов. – Успешно работают несколько современных предприятий, создана система подготовки кадров. Есть хорошие перспективы для расширения кластера, в том числе и с участием корпорации «Роснано».



В Рыбинске при участии «Роснано» создано производство монолитного твердосплавного металлорежущего инструмента с наноструктурированным покрытием. Продукция ЗАО «Новые инструментальные решения» уже позволила заменить импортный инструмент для обработки различных материалов. Она применяется в таких высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности, как авиационное двигателестроение, ракетно-космическая отрасль, приборостроение и другие. В рамках проекта было создано более 100 рабочих мест. Производственная мощность предприятия составляет 13 тысяч единиц инструмента в месяц. Также при участии «Роснано» в регионе работает инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии». Он нацелен на повышение технико-экономических характеристик первой российской газотурбинной энергетической установки большой мощности – ГТД-110М. Производитель турбины – рыбинское предприятие НПО «Сатурн».



Кроме того, участники встречи обсудили вопросы, касающиеся Центра трансфера фармацевтических технологий. Было отмечено, что его возможности сейчас используются не в полную силу. Специалисты центра, по словам Дмитрия Миронова, готовы к сотрудничеству с «Роснано» по целому ряду направлений исследовательского и экспериментального характера.