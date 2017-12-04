​C III национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который проходил в Москве, команда региона вернулась с золотом. В категории «Школьники» 1-е место в компетенции «Робототехника» занял ученик средней школы №87 Ярославля Никита Демидов. Его наставник – Екатерина Тутарикова.



В категории «Студенты» у представителей Ярославской области два пятых места. В компетенции «Поварское дело», в которой выступали 45 участников, – у Анастасии Поляковой из Заволжского политехнического колледжа Ярославля, в компетенции «Слесарное дело» – у Александра Шабурова из Любимского аграрно-политехнического колледжа.



Соревнования были организованы по 67 компетенциям и собрали в столице более 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов Российской Федерации. Результаты оценивали 700 работодателей-экспертов.



Приветственную телеграмму участникам и гостям чемпионата направил Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что за прошедшие годы «Абилимпикс» завоевал общественное признание, стал авторитетной площадкой для решения широкого круга задач, связанных с профессиональной ориентацией и мотивацией людей с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту, повышением уровня их трудоустройства. Владимир Путин выразил уверенность в том, что чемпионат поможет ребятам состояться в выбранной специальности, а также пожелал им всего самого доброго.