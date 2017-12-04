​4 декабря в Правительстве Ярославской области прошел семинар-совещание, посвященный реализации Федерального закона №280-ФЗ, получившего название «лесная амнистия». Он вступил в силу в августе и направлен на устранение противоречий в сведениях государственных реестров и установление принадлежности земельных участков к определенной категории. В обсуждении приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, управления Росреестра, прокуратуры, ассоциации саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры», а также органов власти регионального и муниципального уровней.



Закон дает возможность упорядочить использование земель лесфонда, а гражданам – узаконить свои права на недвижимость и земельные участки. Устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости позволит сохранить за собственниками, права которых зарегистрированы, принадлежащие им земельные участки.



– В Правительстве РФ создана межведомственная рабочая группа по применению закона, в которую также вошли представители профильных ведомств, в том числе Минприроды России, Рослесхоза и Росреестра, – рассказала начальник отдела нормативно-правового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности департамента недвижимости Минэкономразвития России Анжела Нуприенкова. – Очень важно для успешной реализации закона создание таких же групп на уровне регионов. В Ярославской области эта работа идет активно.



Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО по площади лесфонда. По данным сплошной проверки 2008 года, пересечения его земель с участками других категорий составляют более семи тысяч гектаров.



С начала года по поручению губернатора Дмитрия Миронова в регионе идет активная работа по обеспечению контроля за законностью предоставления земельных участков при выявлении пересечения их границ с землями лесного фонда. Создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители департамента лесного хозяйства, департамента имущественных и земельных отношений, департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, территориальных органов Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», правоохранительных органов и органов прокуратуры.



– От того, насколько квалифицированными и согласованными будут действия всех сторон, задействованных в процессе, зависят успешность этой работы в интересах населения и улучшение социально-экономического климата в регионе, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Межведомственная рабочая группа выявляет несоответствия данных Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости, принимает решения об определении способа устранения этих противоречий, в том числе путем судебного оспаривания возникновения прав на земельные участки.



В ходе сплошной проверки в регионе выявление спорных земельных участков осуществляется на основании пространственного анализа, проведенного ФГБУ «ФКП Росреестра», альбомов картографических материалов по выявленным пересечениям, выполненных ФГБУ «Рослесинфорг», результатов работы по защите прав собственности РФ на земли лесного фонда, материалов лесоустройства.



Как пояснил Роман Колесов, в случае выявления в ходе сплошной проверки фактов превышения органами местного самоуправления полномочий по предоставлению земельных участков соответствующие сведения будут направляться межведомственной рабочей группой в правоохранительные органы.



Также на заседании были даны рекомендации представителям ассоциации саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры» и обозначен комплекс мер, которые будут применяться в отношении недобросовестных специалистов этой отрасли.