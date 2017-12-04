​Министерство труда и социальной защиты РФ провело независимую оценку качества социальных услуг. В Ярославской области в рамках этой работы проверили 58 учреждений. В числе критериев – доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, качество питания и качество услуг, предоставляемых на дому, содержательность и информативность официальных сайтов, время ожидания и другие.



– Специалисты Минтруда высоко оценили работу департамента труда и социальной поддержки Ярославской области, – рассказала заместитель директора департамента Светлана Трифонова. – Отметили и то, что мониторинг показал удовлетворенность населения социальными услугами в 98 процентов. Это очень хороший показатель.



В результате проведенной оценки в регионе создан рейтинг социальных учреждений. Самым лучшим из оказывающих услуги на дому признан угличский муниципальный центр «Данко». Лидер в группе предоставляющих услуги в полустационарной форме – рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями. Лучшее стационарное учреждение региона – Первомайский детский дом.



Независимая оценка качества оказания услуг – это одна из форм общественного контроля. Проводится она не чаще чем один раз в год и не реже чем раз в три года. Познакомиться с рейтингом можно на официальном сайте департамента труда и социальной поддержки населения по ссылке: http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/DocLib/NezOtsenkaKachestva/Protokol16_pril.pdf.