​Начался капитальный ремонт здания на улице Никонова в Угличе, в которое в следующем году после завершения всех работ переедет районная детская художественная школа. На проведение реконструкции из областного бюджета выделено более 3,5 миллиона рублей.



– Благодаря Правительству области и главе района Анатолию Курицину удалось решить вопрос с переездом художественной школы. Сейчас мы находимся на территории Богоявленского монастыря, – рассказала директор МБУ ДО «Детская художественная школа Угличского района» Людмила Очкина. – В новом здании более 900 квадратных метров площади – в два раза больше, чем у нас сейчас. Это позволит расширить спектр образовательных программ и увеличить набор учащихся до 500 человек. Сейчас школа переполнена, занимаются около 200 детей.



Ремонт двухэтажного здания начался в ноябре. В настоящее время завершается устройство системы вентиляции. В помещениях продолжаются работы по выравниванию стен, замене полов, окон, электропроводки.



Как сообщили в администрации Угличского района, второй этап работ по капитальному ремонту будет проведен в 2018 году. Соответствующая заявка на участие в ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области уже направлена.