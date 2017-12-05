​В Ярославле на Советской площади идут работы по монтажу каркаса главной елки региона. Уже завтра она предстанет во всей красе. Высота праздничной ели составит 20 метров. Также сегодня здесь начали установку новогодних каруселей, продолжается устройство катка.



– С 22 декабря по 7 января на центральной площади города будет организована новогодняя ярмарка и пройдут праздничные мероприятия, – рассказала директор департамента культуры Марина Васильева. – У главной ярославской елки разместятся резиденция Деда Мороза, торговые шале, ресторанный дворик, карусели, а также ледовый каток. Посетить каток все желающие смогут бесплатно.



В новогоднюю ночь на Советской площади состоится большое праздничное шоу, которое начнется в 22 часа, а завершится в 6 часов утра. Гостей ждет концертно-развлекательная программа «Ярославия – территория первых!» с участием звезд российской эстрады Наташи Королевой и исполнителей проекта «Дискотека 80-х».



Организация работы новогодней ярмарки, а также праздничных торжеств финансируется в том числе из внебюджетных источников за счёт средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является Игорь Чайка.