​14 – 15 декабря в рамках Ярославского инвестиционного форума представители Минобороны посетят Центр трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова, чтобы изучить его высокотехнологичные разработки.



В частности, центр провел работу по исследованию иностранного неизвестного по составу реагента, используемого в продукции военного назначения, и разработал его аналог. Он уже отправлен для проведения испытаний на завод-изготовитель оборудования для военной техники. На данный момент это предприятие пользуется иностранным реагентом, что ставит под угрозу обороноспособность страны.



В рамках Ярославского инвестфорума планируется подписание соглашения между Центром трансфера и заводом-изготовителем из структур оборонно-промышленного комплекса.



– Такое сотрудничество имеет огромный потенциал и направлено на формирование эффективной системы взаимных коммуникаций в области науки, технологий и инноваций, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Системная поддержка взаимодействия крупных компаний и органов государственной власти РФ с инновационными, научными и образовательными организациями, а также их вовлечение в технологическое обновление отраслей экономики соответствует выполнению указа Президента России Владимира Путина о стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.



В октябре при содействии Правительства Ярославской области было подписано соглашение между Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ и Центром трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. В соответствии с соглашением центр становится площадкой для профильных исследований и разработок для нужд Минобороны, ведения научной и образовательной деятельности.



– Мы занимаемся изучением неизвестных по составу реагентов, которые перспективны для применения в различных отраслях промышленности РФ, – рассказал директор Центра трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова Михаил Корсаков. – Мы их исследуем, на опытно-промышленных участках воспроизводим и передаем для испытаний в производство нашим заказчикам. Сейчас ведем как разработку импортозамещающих составов, которые могут быть использованы для нужд Министерства обороны России, так и исследования новых лекарственных средств, которые могут быть применены, например, при освоении Арктики. Наша опытно-промышленная линия готова производить более 400 килограммов реагентов в год.



В свою очередь, ярославский фармацевтический кластер встраивается в систему государственных проектов федерального значения. Сотрудничество принесет несомненный вклад в развитие системы медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ и усилит комплекс мер, направленных на охрану и укрепление здоровья военнослужащих и членов их семей. Работы по исследованию сложных смесей неизвестного состава и созданию технологий производства и промышленного выпуска аналогов на линиях центра, проводимые в рамках импортозамещения, будут способствовать безопасности РФ от иностранных поставщиков.