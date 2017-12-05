​В Ярославле возобновлено строительство проблемного жилого дома на пересечении улиц Папанина и Саукова. Его возведение началось в 2012 году, первые квартиры люди должны были получить уже в 2014-м, но на сегодняшний день из шести секций сдана только одна, куда новоселы въехали в 2016 году.



Завершением строительства проблемного объекта в рамках соглашения с Правительством региона занимается ООО «Ведич». Оно входит в группу компаний ПСК «Медик», успешно осуществляющих строительство многоквартирных домов в Ярославле. Работы возобновлены в ноябре.



Проект будет реализован посекционно. Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу до конца 2017 года ввести пятую секцию.



– Работы возобновлены, завозятся материалы, количество рабочих на секции будет еще увеличено в ближайшие дни. После ввода в эксплуатацию людям нужно будет оформить необходимые документы, после чего они, я думаю, в начале 2018 года смогут приступить к ремонту в своем долгожданном жилье, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. – Предыдущий застройщик противодействует завершению строительства, у нас нет проектной документации, приходится по крупицам собирать документы, чтобы продолжать стройку.



Жилой дом на пересечении улиц Папанина и Саукова включен в региональный реестр проблемных объектов. Здесь 275 квартир и нежилых помещений, заключено 253 договора участия в долевом строительстве. Правительство Ярославской области помогает ООО «Ведич» решать возникающие вопросы с сетевиками, проектными организациями. По словам представителей застройщика, только на завершение пятой секции требуется 30 – 40 миллионов рублей. После завершения объекта компания получит право на предоставление ей земельного участка без торгов в рамках принятого регионального закона.



Сегодня в реестре пострадавших дольщики 21 проблемного дома. Ситуация по каждому объекту находится под контролем Правительства. Еженедельно губернатору Дмитрию Миронову на оперативных совещаниях докладывают об изменениях и принимаемых мерах. С начала 2017 года уже сдано 10 проблемных домов, более тысячи человек улучшили свои жилищные условия, тогда как в 2016 году в эксплуатацию было введено всего два долгостроя.