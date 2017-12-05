​5 декабря глава региона Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с председателем правления и президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономической и социальной сферах, а также подписали соглашение о сотрудничестве.



– Считаю, что наше сотрудничество имеет хорошие перспективы, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы готовы в рамках своих полномочий содействовать реализации инвестиционных планов компании и эффективному использованию производственных ее комплексов. Также мы приглашаем ПАО «Транснефть» принять участие в осуществлении программ и мероприятий в сфере физической культуры и спорта, в улучшении материально-технической базы образовательных учреждений.



Подразделения ПАО «Транснефть» работают в Ярославской области много лет и являются крупнейшими налогоплательщиками. По итогам прошлого года они перечислили в региональный бюджет 861 миллион рублей налога на прибыль. По объему налоговых платежей ПАО «Транснефть» в Ярославской области уступает только Сбербанку и ОАО «Славнефть-ЯНОС».



Компания давно и успешно занимается решением социальных вопросов своих сотрудников в Ярославле, Мышкинском и Некоузском районах. Нефтеперекачивающие станции обеспечивают работой местных жителей и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие территорий.



– Подписанное сегодня соглашение – это не начало нашего сотрудничества: мы лишь структурировали ту работу, которая проводится на протяжении уже более чем 50 лет, – сказал Николай Токарев. – На территории Ярославской области работают более 1,5 тысячи наших специалистов, здесь расположено порядка двух тысяч километров нефтепроводов. И, как было верно замечено, наша компания является одним из основных налогоплательщиков региона.



Участники встречи затронули тему строительства нефтепровода на Ярославском НПЗ имени Менделеева. Реализация проекта позволит значительно снизить стоимость входящего сырья и получить дополнительный экономический эффект порядка 2,5 миллиарда рублей в год. Еще один вопрос обсуждения был связан с использованием технологий 3D-печати для строительства рабочих городков по обслуживанию объектов ПАО «Транснефть».



Кроме того, предприятия Ярославской области могут принять участие в работах по техническому перевооружению производственного комплекса компании. Стороны обсудили формы и масштабы такого взаимодействия.



Конкретные идеи и предложения решено рассмотреть на заседании совета по производственной кооперации с участием департамента закупок ПАО «Транснефть» и предприятий области. Мероприятие пройдет в январе следующего года.