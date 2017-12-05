​5 декабря в администрации Рыбинского района прошло торжественное вручение правоустанавливающих документов на бесплатное получение земли шести многодетным семьям. Участки под строительство жилья выделены в районе деревни Мархачево Глебовского сельского поселения.



– Особое внимание при формировании земельных участков уделяется прилегающей инфраструктуре, дорогам, близости населенных пунктов, чтобы минимизировать затраты семьи при строительстве. Ведь бесплатное получение земли дает многодетным семьям возможность улучшить свои жилищные условия – они могут построить собственный дом, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В усиленном режиме в регионе ведется работа в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по сокращению очереди многодетных семей на получение земельных участков. В 2018 году планируется уменьшить ее в два раза. План по формированию земельных участков для бесплатного предоставления на 2017 год перевыполнен уже на 12 процентов.



Роман Колесов сообщил, что результативным шагом в данном направлении стало принятие в новом формате по инициативе губернатора Дмитрия Миронова регионального закона №14-з. На данный момент уже 129 многодетных семей в соответствии с этим документом получили земельные участки в аренду без торгов.



С начала 2011 года в целом в регионе органами исполнительной власти и местного самоуправления предоставлен бесплатно в собственность 3331 земельный участок, из них 2286 – гражданам, имеющим троих и более детей.



Заместитель председателя Правительства добавил, что для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в этом направлении департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области проводит мониторинг в рамках «Рейтинга-76». Сейчас в лидерах Любимский и Некоузский районы. Положительная динамика наблюдается в Ярославском, Некрасовском, Рыбинском МР.



Сегодня документы на землю получила многодетная мама Елена Тихонова. План по использованию участка и строительству дома обсуждали всей семьей.



– Участок вблизи деревни Мархачево. Дороги, магазин, медицинские услуги – все рядом. Это очень важно для нас, – рассказала Елена Тихонова. – Сейчас в нашей семье три ребенка. Хочется, чтобы у каждого была своя просторная и уютная комната. Конечно, предстоят сложности и хлопоты со строительством, но мы справимся.



В Рыбинском районе с начала года предоставлено 87 земельных участков. Помимо этого, правом на получение земельного участка в аренду без торгов воспользовались 13 многодетных семей.