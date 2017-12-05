|В этом году победителем ежегодного регионального конкурса «Лучший МФЦ» в номинации «Лучший универсальный специалист» признана оператор многофункционального центра по Дзержинскому району Ярославля Ольга Елагина. Сегодня награды ей и другим финалистам конкурса вручила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая.
– Я благодарю всех за участие, за индивидуальный подход к каждому клиенту, за то, что именно благодаря вам МФЦ работают все эффективнее, – сказала Екатерина Троицкая. – Многофункциональные центры были созданы в рамках выполнения майских указов Президента РФ. Сегодня в региональных филиалах можно получить более 300 государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Это очень удобно. А о высоком уровне подготовки специалистов говорит тот факт, что уже два года подряд представители Ярославской области становятся лауреатами всероссийского этапа конкурса.
Заместитель директора департамента информатизации и связи Наталья Емельянова добавила, что по итогам III квартала регион вновь вошел в число лидеров рейтинга Минэкономразвития по развитию деятельности МФЦ.
В этом году на номинацию «Лучший универсальный специалист» поступило 29 заявок из 19 филиалов многофункциональных центров. К участию в конкурсе допускались работники, которые непосредственно осуществляют прием и выдачу документов и стаж работы которых на занимаемой должности составляет не менее 6 полных месяцев.
Ольга Елагина единогласно признана жюри лучшей. Она будет представлять Ярославскую область на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в этом году.
– Очень рада победе. Сделаю все возможное, чтобы выступить достойно, – сказала Ольга Елагина.
За достижение высоких результатов и активное участие в конкурсе финалисты были награждены благодарностями Правительства области и департамента информатизации и связи.
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