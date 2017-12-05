|5 декабря заместитель губернатора Андрей Шабалин посетил ресурсный центр ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России и обсудил с его членами вопросы взаимодействия Правительства области и регионального отделения ассамблеи в сфере национальной политики. Участие в мероприятии также принял советник главы региона по межнациональным отношениям Александр Тимченко.
– Ярославия – территория согласия, и я очень рад, что у нас работает ресурсный центр этнокультурного просвещения, – отметил Андрей Шабалин. – Гармонизация межнациональных отношений очень важна. Спасибо вам за вашу работу, и особенно за работу с молодежью. Правительство области всегда готово поддержать региональное отделение при реализации новых проектов и в решении трудных вопросов.
Участники встречи обсудили создание в Ярославле музейно-этнографического комплекса «Этнопарк», учреждение областной награды «За развитие гражданского общества и гармонизацию межнациональных отношений», а также затронули вопрос финансовой поддержки ресурсного центра.
Как рассказал председатель организации Нур-Эл Хасиев, в настоящее время объект содержится за счет выигрываемых ассоциацией федеральных грантов и региональных субсидий. Недавно был получен грант Президента России, средства которого частично пойдут на издание журнала и создание документальных фильмов.
– Межнациональное и гражданское согласие в регионе достигнуто при тесном взаимодействии с органами власти. Данный вектор мы хотим сохранить, – отметил Нур-Эл Хасиев. – Все свои предложения по дальнейшей работе центра в ближайшее время мы направим в Правительство области.
Андрей Шабалин напомнил: основной инструмент государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной политики, это областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений». В текущем году завершается очередной период ее реализации. Идет подготовка новой, на 2018 – 2020 годы.
Справка
Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» создано летом 1999 года. Оно объединяет 23 национально-культурные общественные организации и около 100 физических лиц.
Деятельность организации направлена на содействие власти в обеспечении конструктивного диалога с общественностью в целях гармонизации межнациональных отношений в регионе, укрепление взаимопонимания между представителями народов, в нем проживающих. Главное внимание уделяется сохранению и развитию национальных культур и языков, распространению знаний об истории, традициях, обычаях народов региона, расширению их этнокультурного взаимодействия, защите граждан от дискриминации по национальному признаку.
Среди ежегодно реализуемых проектов, являющихся визитными карточками регионального отделения ассамблеи, фестиваль искусств «Ярославские гулянья», конкурс «Мисс Ассамблея народов России», издание журнала «Содружество культур».
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