​5 декабря заместитель губернатора Андрей Шабалин посетил ресурсный центр ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России и обсудил с его членами вопросы взаимодействия Правительства области и регионального отделения ассамблеи в сфере национальной политики. Участие в мероприятии также принял советник главы региона по межнациональным отношениям Александр Тимченко.



– Ярославия – территория согласия, и я очень рад, что у нас работает ресурсный центр этнокультурного просвещения, – отметил Андрей Шабалин. – Гармонизация межнациональных отношений очень важна. Спасибо вам за вашу работу, и особенно за работу с молодежью. Правительство области всегда готово поддержать региональное отделение при реализации новых проектов и в решении трудных вопросов.



Участники встречи обсудили создание в Ярославле музейно-этнографического комплекса «Этнопарк», учреждение областной награды «За развитие гражданского общества и гармонизацию межнациональных отношений», а также затронули вопрос финансовой поддержки ресурсного центра.



Как рассказал председатель организации Нур-Эл Хасиев, в настоящее время объект содержится за счет выигрываемых ассоциацией федеральных грантов и региональных субсидий. Недавно был получен грант Президента России, средства которого частично пойдут на издание журнала и создание документальных фильмов.



– Межнациональное и гражданское согласие в регионе достигнуто при тесном взаимодействии с органами власти. Данный вектор мы хотим сохранить, – отметил Нур-Эл Хасиев. – Все свои предложения по дальнейшей работе центра в ближайшее время мы направим в Правительство области.



Андрей Шабалин напомнил: основной инструмент государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной политики, это областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений». В текущем году завершается очередной период ее реализации. Идет подготовка новой, на 2018 – 2020 годы.



Справка



Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» со­здано летом 1999 года. Оно объединяет 23 национально-культурные общественные организации и около 100 физических лиц.



Деятельность организации направлена на содействие власти в обеспечении конструктивного диалога с общественностью в целях гармонизации межнациональных отношений в регионе, укрепление взаимопонимания между представителями народов, в нем проживающих. Главное внимание уделяется сохранению и развитию национальных культур и языков, распространению знаний об истории, традициях, обы­чаях народов региона, расширению их этнокультурного взаи­модействия, защите граждан от дискрими­нации по национальному признаку.



Среди ежегодно реализуемых проектов, являющихся визитными карточками регионального отделения ассамблеи, фестиваль искусств «Ярославские гулянья», конкурс «Мисс Ассамблея народов России», издание журнала «Содружество культур».