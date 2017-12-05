​На базе одной из ярославских общеобразовательных школ в 2019 году планируется организовать Центр дополнительного образования казачьей направленности. Его создание обсуждалось 5 декабря на заседании постоянной рабочей группы при комиссии Центрального федерального округа совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Ярославской области, которое провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– Развитию кадетства и казачества уделяется огромное внимание на государственном уровне, – отметил Андрей Шабалин. – Одна из наших задач - это патриотическое и духовно- нравственное воспитание молодежи, в том числе и в кадетских классов казачьей направленности. Для этого необходимы профессиональные кадры.



Центр дополнительного образования казачьей направленности планируется организовать на базе средней школы №44 города Ярославля. В учебном заведении сегодня обучаются 250 человек, сформирована вертикаль казачьих классов с первого по восьмой, представители которых составляют около 40 процентов всех учеников. Они также являются участниками ярославского отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».



– Мы уже тесно сотрудничаем с ярославским казачеством и хотели бы усилить взаимодействие, – подчеркнула директор МОУ «Средняя школа №44» города Ярославля Светлана Бабунина. – Создание подобного центра позволило бы повысить качество нашей работы. Будем обсуждать этот вопрос с родителями учеников, определять источники финансирования, совместно с представителями мэрии прорабатывать нормативную базу.



Пошаговую дорожную карту организации Центра дополнительного образования казачьей направленности руководство средней школы № 44 представит на следующем заседании рабочей группы.



Всего в настоящее время в Ярославле и Рыбинске функционирует 10 кадетских классов казачьей направленности. В 2016 году в них обучались более 250 учеников. В 2018 году планируется открытие новых классов в других муниципальных образованиях области.



Также участники заседания обсудили план реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года на территории Ярославской области. Кроме оказания помощи в организации патриотического воспитания, он включает в себя мероприятия по охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, формированию центров казачьей культуры.