|Рыбинск присоединился к интерактивному порталу «Решаем вместе», созданному по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Теперь каждый житель сможет в режиме онлайн сообщить о проблеме в сфере ЖКХ, транспорта, безопасности, получения государственных услуг, пожаловаться на работу управляющих и обслуживающих организаций, внести предложения или выразить благодарность.
Рыбинск стал в регионе вторым городом, который подключился к порталу delaem.vmeste76.ru. Соглашение о присоединении заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая и глава Рыбинска Денис Добряков подписали 22 ноября. Еще две недели ушло на проработку технических деталей, обучение персонала и организацию процессов. 5 декабря специалисты заявили о полной готовности к приему обращений жителей.
– Губернатор Дмитрий Миронов на расширенном заседании положительно оценил первые результаты работы ресурса и дал поручение до конца года присоединить еще несколько районов и городских округов, – сказала Екатерина Троицкая. – Рыбинск уже начал работу, в ближайшее время будет подписано соглашение с Ярославским районом.
Пока сообщения принимаются по семи основным категориям: автомобильные дороги, безопасность, двор и придомовые территории, дом и ЖКХ, медицина, транспорт и работа МФЦ. В будущем количество направлений будет расширено. Алгоритм подачи обращения несложный. Необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать наиболее подходящую тематическую категорию, кратко, но понятно изложить проблему, по возможности сопроводить ее фото и отправить на модерацию. После проверки обращение будет направлено ответственным службам, у которых есть 10 рабочих дней, чтобы устранить проблему.
– Нужно понимать, что за такой короткий срок глобальные проблемы не решить: детский сад не построить и дорогу не проложить. Но помочь жителям справиться с текущими бытовыми вопросами мы можем, – отметил Денис Добряков. – Сервис помогает систематизировать все те обращения, которые мы сейчас получаем по электронной почте и из социальных сетей. Также ресурс может стать эффективной площадкой для обучения и разъяснения населению информации в сферах ЖКХ, градостроительства, законодательства.
Первые заявки от рыбинцев на портал уже поступили. Так, жители улицы Плеханова обращают внимание на провал грунта в районе теплотрассы во дворе дома №32.
По словам начальника управления делами администрации Рыбинска Романа Кагнера, ответственные за работу портала и механизмы взаимодействия определены, регламент утвержден.
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