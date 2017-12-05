​В Московской школе управления «Сколково» 30 ноября – 1 декабря состоялся третий Съезд (форум) мэров моногородов – ежегодное мероприятие для глав 319 монопрофильных муниципальных образований России. В делегацию Ярославской области вошли представители четырех моногородов региона.



Главная тема форума в этом году – «Моногорода – проектируем будущее». В рамках открытой дискуссии на примерах городов были подведены предварительные итоги реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Рассматривая кейсы конкретных городов, обсуждали источники побед, причины неудач и меры, позволившие их избежать. Речь шла о мерах поддержки моногородов в 2018 – 2019 годах, направлениях работы и КПЭ в рамках приоритетной программы в 2018 – 2019 годах.



– Мы еще только в начале пути по развитию моногородов Ярославской области. Но, решая задачу, поставленную губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста», мы в 2017 году заложили в основу этой работы цель – получение статуса ТОСЭР для трех моногородов – и поэтапно двигаемся в этом направлении: Тутаев получил статус ТОСЭР в сентябре, Гаврилов-Ям прошел комиссию Минэкономразвития РФ, и заявка одобрена, в ближайшее время ждем выхода постановления Правительства РФ. Ростов – заявка подана в Минэкономразвития РФ и ждет ближайшей комиссии, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Все четыре моногорода региона сформировали свои проектные команды развития, в которые вошли представители региональной власти, руководители органов местного самоуправления, мэры городов, руководители градообразующих предприятий, предприниматели. Команды прошли обучение в 2017 году в «Сколково» и РАХИГС по программе Фонда моногородов. В рамках программы обучения команды разработали стратегии по комплексному социально-экономическому развитию моногородов, которые направлены на снижение зависимости благосостояния их населения от результатов работы градообразующего предприятия. Я уверен, что полученные знания и возможности позволят мэрам моногородов и членам проектных команд эффективно работать на привлечение в моногорода инвесторов, высокотехнологичных производств, формировать предпосылки роста профессиональных компетенций жителей и сокращения трудовой миграции.



И, естественно, присвоение статуса ТОСЭР значительно увеличивает инвестиционные возможности моногорода, учитывая тот факт, что резиденты ТОСЭР получают существенные налоговые льготы (налог на имущество – ноль, налог на прибыль – ноль первые 5 лет, далее – сниженные ставки, существенное сокращение налогов с ФОТ).



Моногород Песочное, для которого не планируется получение статуса ТОСЭР, выработал для себя стратегию, в основе которой лежит идея развития малых компаний, ориентированных на кооперацию с крупными сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, расположенными в непосредственной близости от моногорода. Идея была поддержана и одобрена в МШУ «Сколково».



Кроме того, органам местного самоуправления моногородов в 2018 году будут выделены субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса. Фонд развития моногородов выделяет займы под 5 процентов годовых для предпринимателей. Фонд поддержки МСП продолжит выдавать микрозаймы со ставкой 6 процентов годовых предпринимателям, зарегистрированным на территории моногорода.



В рамках Ярославского инвестиционного форума 14 декабря пройдет сессия «Моногорода – стратегии трансформации. Цифровые технологии – новые реалии развития городов». В рамках сессии мэры моногородов выступят перед инвесторами с презентациями инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в моногородах, а также обсудят, как новые технологии изменят наш завтрашний день. В ходе форума любой предприниматель может пообщаться в открытой дискуссии с мэрами моногородов и экспертами и предложить свой проект к реализации.