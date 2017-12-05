​5 декабря в Ярославле состоялась церемония награждения победителей и призеров значимых областных математических мероприятий, организованных в рамках проекта «Ярославская математическая школа».



В их числе – региональная олимпиада школьников по математике среди учащихся 5 – 7-х классов. В 2017 году в отборочном туре приняли участие более 3000 ребят, а в заключительном этапе – около 600 учеников из 71 образовательной организации. 200 из них стали победителями и призерами. На сцену поднимались ученики из Некоузского, Мышкинского, Угличского и Ростовского районов, Ярославля, Рыбинска, Переславля, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Некрасовского, Тутаевского, Ярославского муниципальных районов.



В течение учебного года проводится областной турнир математических боев – это крупное командное состязание, объединяющее множество образовательных организаций региона.



В рамках проекта «Ярославская математическая школа» большое внимание уделяется и работе с педагогами. Ежегодно преподаватели математики могут продемонстрировать свое мастерство на профессиональном творческом конкурсе. В этом году участие в конкурсе приняли 33 человека, 6 из них признаны победителями и призерами.



Победители и призеры этих значимых соревнований были отмечены заслуженными наградами, кубками и дипломами.



Проект «Ярославская математическая школа» успешно реализуется с 2013 года в целях создания региональной системы математического образования, направленной не только на повышение качества обучения, но и на социально-педагогическое сопровождение высокомотивированных одаренных учеников.



Важность работы в этом направлении отмечал Президент России Владимир Путин: «Сейчас в мире, как вы знаете, идет напряженная борьба за интеллектуальные ресурсы, и для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребенка. Работа по их выявлению и сопровождению по жизни, во всяком случае в той ее части, которая касается получения образования, профессиональных навыков, должна быть приоритетной».



– Проект живет при поддержке Правительства Ярославской области, а его координаторами и организаторами вместе с нами выступают две организации: ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» и Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – И нам очень серьезно помогают преподаватели ЯрГУ имени Демидова, которые обеспечивают методическую поддержку, готовят вместе с нашими сотрудниками образовательные программы, ведут занятия. Спасибо всем большое!