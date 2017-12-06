|8 – 10 декабря в Москве в технопарке «Сколково» пройдут соревнования среди воспитанников кванториумов. Готовится к выступлению и команда «Кванториума» из Рыбинска. Перед отъездом с ребятами и педагогами встретилась директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Кванторианцы рассказали, что сформированы две команды: «Сатурн» от аэрокванта и «Вымпел» от энерджи-кванта. Домашним заданием для первой стало создание и программирование роботизированного квадрокоптера, который должен самостоятельно пройти по лабиринту, оставить груз в заданной точке и вернуться обратно. В состав команды входят 5 учеников 7 – 9-х классов, они готовятся к соревнованиям уже три месяца.
– Федеральная сеть детских технопарков создается по инициативе Президента РФ Владимира Путина, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И очень важно, что наши ребята участвуют в таких кванториадах с самого начала. Уверена, мы выступим достойно, потому что у команды региона есть знания, есть желание и огромная поддержка педагогов «Кванториума».
Также Ирина Лобода ознакомилась с ходом ремонтных работ, которые продолжаются на втором этаже «Кванториума». Их завершение запланировано на конец года, и это позволит значительно расширить возможности детского технопарка.
– Для нас очень важно, чтобы «Кванториум» стал местом притяжения всех тех, кто увлечен изобретательством, техническим творчеством, – подчеркнула Ирина Лобода. – Завершение ремонтных работ позволит создать мощную, интересную площадку для всех школьников Ярославской области.
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