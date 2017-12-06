​Департамент охраны окружающей среды и природопользования региона провел административное расследование по фактам загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации асфальтосмесительной установки в районе улицы Вспольинское поле в Ярославле.



Аккредитованная лаборатория провела анализ проб промышленных выбросов. Было установлено, что производительность газоочистного оборудования асфальтосмесительной установки составляет 93,3 процента. Это позволяет сделать вывод об эффективной работе фильтрующего оборудования. Однако в ходе административного расследования было установлено, что ООО «ДСУ-1» осуществляло изготовление асфальтовой смеси при отсутствии разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



– За это нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Также приняты меры по обеспечению устранения нарушений требований природоохранного законодательства.



В 2017 году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии и особо охраняемых территорий, в регионе усилен надзор за состоянием окружающей среды, в том числе воздуха. Соответствующие наблюдения ведутся в трех городах области: в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Функционирует восемь постов, которые расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов.



В связи со значительным количеством поступающих обращений от жителей Тутаева об ухудшении качества воздуха решен вопрос размещения в городе автоматического поста мониторинга атмосферного воздуха. Это стало возможным благодаря договоренности между Правительствами Ярославской области и Москвы.



Комплекс будет доставлен в регион в конце декабря. Подобный проект, стоимость которого – 12,8 миллиона рублей, внедряется впервые и должен позволить объективно оценивать складывающуюся обстановку в круглосуточном режиме, а также использовать результаты для принятия соответствующих мер.



Справка



С начала года департамент охраны окружающей среды выявил 1142 нарушения природоохранного законодательства. В два раза выросла общая сумма наложенных штрафов. К административной ответственности привлечено 557 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму порядка 6,5 миллиона рублей. Выдано 166 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства.