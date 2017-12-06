​Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко 6 декабря провел встречу с исполнительным директором саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» Алексеем Дружининым. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве.



– Правительство Ярославской области поддерживает идею создания в регионе филиалов операторских компаний с закреплением за ними значительного количества подвижного состава грузовых вагонов. Пока таких филиалов в области нет, – отметил Дмитрий Степаненко. – Правительство региона готово оказать всю необходимую поддержку и предоставить предусмотренные законодательством налоговые льготы.



По объему отправки грузов железнодорожным транспортом Ярославская область входит в десятку лидеров ЦФО. С появлением данных филиалов ожидается дополнительное поступление налога на прибыль в консолидированный бюджет региона – приблизительно в размере полутора миллиардов рублей за каждые сто тысяч вагонов. Ожидается также увеличение поступления налога на доходы физических лиц, поскольку наличие филиалов повлечет за собой создание новых рабочих мест на территории Ярославской области.



В Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава входит 29 крупнейших операторских компаний страны. Им принадлежит 65 процентов парка грузовых вагонов России.



– Компании – участники союза в общей сложности контролируют около 70 процентов всего парка подвижного состава, зарегистрированного на территории России, – сообщил Алексей Дружинин. – Мы обратились к ряду субъектов. Скажу, что такой оперативной и качественной обработки запроса, как в Ярославской области, я больше не видел нигде. Все быстро, профессионально.



Ожидается, что первые филиалы появятся на территории Ярославской области уже в начале следующего года.



Справка



Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) учрежден в 2009 году. 15 июля 2009 года он получил государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. В качестве учредителей выступили 12 компаний – операторов железнодорожного подвижного состава.



20 апреля 2011 года СОЖТ получил статус саморегулируемой организации и на сегодняшний день является первой и единственной СРО в области перевозок грузов железнодорожным транспортом.



Одной из главных целей СОЖТ является создание авторитетной площадки для ведения конструктивного диалога операторов подвижного состава с ОАО «РЖД» и регулирующими государственными органами.