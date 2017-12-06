​6 декабря более 5 тысяч ярославских выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение. Успешное прохождение этого испытания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА).



Выпускники, как и в предыдущие годы, должны были выбрать одну из пяти предложенных тем, которые стали известны лишь за 15 минут до начала написания сочинения. Направления были обозначены заранее: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».



Сочинение оценивается по системе «зачет/незачет». В числе критериев – соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи, грамотность. Рекомендуемый объем работы для сочинения – от 350 слов, для изложения – 250 – 300 слов.



На процедуру написания сочинения выпускникам было отведено 235 минут, лицам с ограниченными возможностями здоровья – на 1,5 часа больше. Школьники с ОВЗ вместо сочинения могли писать изложение, в Ярославской области такой возможностью воспользовались 170 человек.