​Ярославль посетили представители туроператоров из Италии, Испании, а также российских СМИ и блогеры. Город стал финальным пунктом ознакомительной поездки по России, организованной по инициативе Федерального агентства по туризму для продвижения туристического потенциала страны. В программу вошли три города Золотого кольца – также Суздаль и Сергиев Посад.



Впечатлениями участники тура поделились на заседании круглого стола «Туристские возможности Золотого кольца России». Здесь же ярославские туроператоры, представители городской и областной власти презентовали гостям возможности региона.



– Ярославская область претендует на лидерство в сфере туризма, – рассказал гостям главный эксперт департамента туризма Максим Зуев-Носов. – В соответствии со стратегией социально-экономического развития региона «10 точек роста» к 2025 году планируется увеличить туристический поток практически в 2,5 раза и принимать 8 миллионов гостей в год.



Для повышения туристической привлекательности региона идет развитие таких популярных и перспективных направлений, как гастрономический, культурно-городской и природно-рекреационный туризм.



Приоритетным направлением для Ярославской области является и совершенствование туристской инфраструктуры. Центры, предоставляющие гостям информацию о регионе, уже работают в Ярославле, Угличе, Тутаеве, Переславле-Залесском, Ростове, Мышкине и Рыбинске. С возможностями одного из них, на вокзале Ярославль-Главный, гости познакомились сразу после совещания.