​6 декабря в Москве председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное итогам реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Участие в работе приняли первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник Президента России Игорь Левитин, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители регионов. Ярославскую область представлял губернатор Дмитрий Миронов.



– В этом году отремонтировано более 5 тысяч километров дорог. В результате по итогам года уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние, и, кстати, эта цифра даже выше тех планов, которые мы имели, – сказал Дмитрий Медведев на совещании. – В следующем году мы собираемся двигаться с опережением этих показателей.



В границах городской агломерации «Ярославская» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, за 2017 год увеличилась с 44,3 до 51,5 процента. На эти цели было направлено порядка 1,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 625 миллионов – из федерального.



– Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов и в установленные Министерством транспорта РФ сроки – до 1 ноября 2017 года, – сообщил Дмитрий Миронов. – Отремонтировано 76 километров дорог, в том числе 51 километр улиц города Ярославля и 25 километров областных дорог, устранено 23 места концентрации ДТП с установкой и модернизацией светофоров, устройством тросового ограждения.



В ежедневном режиме представители Правительства области и работники профильных департаментов осуществляли контроль за подрядчиками. Некачественно проведенные работы не принимались и не оплачивались.



Дмитрий Миронов добавил, что в целом на дорожную деятельность в этом году в регионе выделено 6,5 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда при поддержке Президента России Владимира Путина получено из федерального бюджета.



Сегодня в зоне особого внимания Правительства области реализация и такого важного проекта, как полная реконструкция автомобильного моста через реку Которосль в Ярославле. Важная транспортная артерия соединяет несколько районов города.



– Наши планы по ускорению работ были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным во время визита в Ярославскую область 1 сентября. Президент дал указание выделить на эти цели 450 миллионов рублей уже в нынешнем году, – сказал Дмитрий Миронов.



Работы планируется завершить в I полугодии 2018 года.



Фото с сайта: http://government.ru