​6 декабря в Доме Правительства РФ в Москве в торжественной обстановке работникам рыбинского предприятия ПАО «ОДК-Сатурн» вручены государственные награды. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



– Сегодня мы награждаем наших коллег из Ярославской области. В присутствии главы региона Дмитрия Миронова мы поздравляем сотрудников рыбинского предприятия с успешным завершением большой работы, – сказал Дмитрий Рогозин. – По сути, речь идет о создании целой отрасли морского газотурбостроения на «ОДК-Сатурн». В этом году введен в эксплуатацию первый в стране сборочно-испытательный комплекс газотурбинных двигателей и агрегатов для морских программ. Старт испытаниям газотурбинного агрегата для военно-морского флота в апреле этого года лично дал Президент России Владимир Путин. Я поздравляю вас!



Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Она позволит проводить все виды тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации.



– Сегодняшнее событие – это знак признания государством огромной роли предприятия в повышении обороноспособности нашей страны, в создании оборудования нового поколения, способного заменить импортную технику, – отметил Дмитрий Миронов. – В числе награжденных – люди самых разных профессий. Это и те, кто конструирует новую технику, и те, кто воплощает задуманное в жизнь. «Сатурн» всегда славился и своими инженерами, и людьми рабочих профессий, высочайшая квалификация которых позволяла создавать уникальные изделия высокой точности.



Дмитрий Миронов отметил: ПАО «ОДК-Сатурн» хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Самолеты с двигателями «Сатурна» охотно покупают правительства и частные компании разных стран. Газовые турбины, выпуск которых освоен в Рыбинске, – это весомый вклад в программу импортозамещения. Кроме того, на базе «Сатурна» в ближайшие годы предстоит создать первую в России «умную фабрику». Этот проект рекомендован к реализации наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Президента России.



Награды получили 22 человека. Ордена «За морские заслуги» удостоен заместитель генерального директора – управляющий директор предприятия Виктор Поляков.



– Для нашего предприятия 2017 год можно считать очень успешным, – подвел предварительные итоги Виктор Поляков. – Мы завершаем все намеченные программы, в том числе связанные с разработкой и производством газотурбинных двигателей для военно-морского флота. И нам очень приятно, что тяжелый и напряженный труд коллектива отмечен на государственном уровне. Мы гордимся, что наше предприятие вносит вклад в обороноспособность России, работает на ее укрепление.



12 человек получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Четверым сотрудникам присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Еще пятеро получили почетные грамоты и благодарности Президента РФ.