​6 декабря в Ростовском колледже отраслевых технологий наградили победителей первого регионального конкурса «Здесь нам жить!», участие в котором приняли более 600 обучающихся из Переславля-Залесского, Гаврилов-Ямского, Первомайского, Переславского, Ростовского, Рыбинского, Угличского, Ярославского муниципальных районов.



Цель конкурса – популяризация профессий сферы жилищно-коммунального хозяйства, привлечение школьников к участию в проектах по формированию комфортной городской среды. Это направление сегодня обозначено Президентом России Владимиром Путиным в качестве одного из приоритетных и активно реализуется в регионе в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».



– Мы поощряем разнообразие форм участия граждан всех возрастов в проектах по формированию комфортной городской среды, – подчеркнул директор регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Мы надеемся, что этот конкурс не только научит ребят беречь общее имущество, но и позволит в следующем году воплотить лучшие идеи победителей в реальных проектах.



Конкурс проводился по двум номинациям – «Лучший двор» и «Лучший подъезд» – в формах: социальный проект, социальная инициатива, художественная публицистика.



Ребята делились идеями благоустройства своих школьных дворов, подъездов, рассказывали о людях, которые работают в сфере ЖКХ, о значимости их труда.



– Искренне надеюсь, что региональный конкурс «Здесь нам жить!» и мероприятия, прошедшие в рамках подведения его итогов, помогут ребятам определиться с будущей профессией, почувствовать вкус к тому, чтобы обустраивать не только свой быт, но и жизнь других людей, выбрать сферу ЖКХ местом своей будущей работы, – сказал заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Сегодня вопрос подготовки рабочих кадров для экономики нашего региона, в том числе для сферы жилищно-коммунального хозяйства, является одним из основных. В профессиональных образовательных организациях осуществляется обучение широкому спектру специальностей, которые востребованы в ЖКХ. Мы идем в ногу со временем и постоянно обновляем практику подготовки кадров, по ряду позиций выступаем инициаторами изменений для всей России. Так, именно в нашей области при партнерстве с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» разработан федеральный государственный образовательный стандарт «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».



Организаторы конкурса, региональные департаменты образования и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов области, отметили, что все работы участников были интересными, содержательными, очень разнообразными, и, несомненно, победили лучшие. В организационный комитет вошли также представители Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Ярославля, предприятий сферы ЖКХ, Ярославской областной общественной организации «Российский союз молодежи», а также Фонда содействия реформированию ЖКХ.