​В Москве накануне вечером завершился всероссийский форум «Доброволец-2017». В этом масштабном мероприятии приняли участие более 200 ярославских волонтеров. Они посетили творческие мастерские, высказались в дискуссиях на тему здорового образа жизни.



Добровольцы организовали концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья в одной из школ города Химки, провели урок правовой грамотности в центре содействия семейному воспитанию «Алые паруса», посетили детские дома. Волонтеры Победы побывали на экскурсии в парке «Россия – моя история», где проверили свои знания по отечественной истории. Молодым людям рассказали, как можно получить президентский грант, как правильно организовывать волонтерские акции. Также их познакомили с новыми практиками в добровольческом движении.



В завершающий день форума мероприятие посетил Президент России Владимир Путин, объявивший 2018 год в стране Годом добровольцев.



– Это была уникальная возможность пообщаться с такими же волонтерами из других регионов, – поделилась впечатлениями участница форума Полина Титова. – Все мы – часть огромного всероссийского братства неравнодушных людей, готовых помогать другим.



С Полиной согласна ее единомышленница Анна Бакшина:



– Мы привезли самые яркие впечатления с форума. Напитались атмосферой и эмоциями. Увидели, что делаем нужное и полезное дело. И приятно, что именно молодые люди готовы приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Я считаю, это очень важно для нашей страны.



Фото: http://www.kremlin.ru