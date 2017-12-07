​14 декабря в рамках Ярославского инвестиционного форума состоится открытие Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.



Открытие центра станет продолжением выстраивания непрерывного процесса поддержки инновационных разработок школьников и студентов в Ярославской области. Так, на заседании президиума Госсовета в Ярославле в ноябре 2016 года Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания в Ярославском регионе образовательного кластера по модели центра для одаренных детей «Сириус», который объединил бы в себе научно-лабораторную базу и возможности местных предприятий. И вот уже осенью текущего года в Рыбинске начал свою работу детский технопарк «Кванториум», нацеленный на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.



– Ярославская область – это регион инноваций, и 2017 год показывает нам новую череду уникальных открытий и разработок в разных отраслях экономики, от фармацевтики и высокотехнологичной медицины до ЖКХ и технологий энергосбережения. Робототехника, виртуальная реальность, машинное обучение, искусственный интеллект, Интернет вещей и большие данные – это инструментальные средства цифровых технологий, которые активно входят в нашу жизнь и меняют технологии ведения бизнеса, повышают его эффективность и производительность труда. Мы сейчас уделяем большое внимание работе по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, инновационному предпринимательству, развитию научно-технологических инициатив и рынков НТИ, – заявила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Фактически в регионе на площадке Корпорации развития МСП уже сформировалась точка кипения инновационных стартапов, и федеральная Корпорация МСП присвоила региональной акселерационной программе статус лучшей практики региональной поддержки.



Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики ЯрГУ – это комплексный сетевой проект, в котором интегрировано несколько направлений исследований и разработок по приоритетным тематикам стратегии социально-технологического развития, национальной технологической инициативы. Создание Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики является частью реализации программы стратегического развития ЯрГУ им. П.Г. Демидова как опорного вуза Ярославской области. Его целью является развитие научных направлений искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных и робототехники в Ярославской области и практическое внедрение полученных результатов в различные сферы (медицина, туризм, сельское хозяйство и др.).



– В настоящее время прогресс во всех промышленных отраслях, в развитии самого современного общества в планетарном масштабе стал определяться во многом степенью владения информационными технологиями отдельными людьми и профессиональными сообществами. Невиданные ранее скорости и перегрузки в информационных пространствах, определяющие высочайшую динамику изменений реального окружающего мира, ставят и по эффективности, и по рискам инвестиции в человека на первую строку приоритетов, – отметил ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков. – Именно поэтому профессиональное образование, воспитание, наука становятся не только самостоятельной индустрией будущего, но и будут играть уже в ближайшие 5 – 10 лет ключевую роль в будущем цивилизации. В этом контексте знаковым станет открытие Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики ЯрГУ в рамках Ярославского инвестфорума, посвященного теме «Инвестиции в человека».



В центре будут в том числе проводиться разработки с применением искусственного интеллекта в медицине. В частности, продолжится создание управляющего программного обеспечения для оборудования микрохирургии глаза, которое используется в инновационном комплексе лазерной коррекции зрения «Олимп-2000/213». Заинтересованность в развитии этого проекта высказали представители госкорпорации «Ростех» в ходе презентации инновационных стартапов, организованной инвестиционным блоком Правительства области летом текущего года.



В ходе Ярославского инвестфорума также состоится презентация инновационных разработок молодежи региона. Свои проекты более 10 школьников и студентов представят в выставочной зоне мероприятия.