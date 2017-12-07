​7 декабря в Правительстве Ярославской области заместитель губернатора Андрей Шабалин встретился с Героями России, Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы. Мероприятие прошло в преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря.



– Именно вы являетесь нашей славой, гордостью и, что особенно важно, примером для подрастающего поколения, – подчеркнул Андрей Шабалин. – Ваше участие в патриотическом воспитании молодежи бесценно. Без вашей помощи и поддержки нам пришлось бы очень тяжело. Вы умеете найти нужные слова, подсказать и направить. Мы очень рассчитываем на совместную работу и в дальнейшем.



Слова благодарности героям также адресовал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.



– Такие встречи, как сегодня, стали для нас всех не только традиционными, но и очень дорогими, – отметил он. – Надеюсь, мы будем собираться этим же кругом еще долгие-долгие годы. День Героев Отечества в нашей стране один из самых священных. Спасибо вам за ваш героический жизненный путь.



В Ярославской области в настоящее время два Героя России – Алексей Чагин и Михаил Ланцев. Еще девять жителей региона – Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. В их числе – Людмила Кудрявцева, более 40 лет проработавшая на ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп».



– Огромное спасибо Правительству области за то, что нас не забывают, – сказала Людмила Кудрявцева. – Я всю жизнь работала, по мере сил стараюсь и сегодня вести общественную деятельность. Посещаю все мероприятия, на которые нас приглашают, общаюсь с подрастающим поколением. Считаю, очень важно успеть передать молодежи свои знания, опыт, настрой!



Участники встречи отдали дань памяти погибшим героям-землякам. Вместе с представителями общественных объединений и ветеранских организаций они возложили цветы на Воинском мемориальном кладбище, у монумента «Вечный огонь» и в сквере 950-летия Ярославля, где установлены бюсты Героя Советского Союза Леонида Сергеева и Героев России Игоря Серова, Сергея Сниткина и Александра Селезнева.