​9 декабря во всех регионах страны состоится Всероссийский правовой (юридический) диктант. В Ярославской области одной из площадок его проведения станет Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).

Написать диктант может любой гражданин в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо обратиться в региональное отделение Ассоциации юристов России.

Мероприятие организовано с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Предусмотрено 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права. Максимальное количество баллов – 100.

По итогам диктанта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Проект организован Ассоциацией юристов России совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, Европейской юридической службой и Фондом развития моногородов.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
15:00
16 просмотров
2017.12.07 В Ярославской области начал работу образовательный бизнес-лагерь «Капитаны»
2017.12.07 На выборах Президента России жители региона смогут проголосовать в любом городе страны
2017.12.07 В Большесельском районе выделен участок под строительство модульной фермы по производству лососевых рыб
2017.12.07 Эффективность ликвидации несанкционированных свалок в регионе с начала года увеличилась более чем на 30 процентов
2017.12.07 Инновационные стартапы в сфере медицины будут представлены на Ярославском инвестиционном форуме