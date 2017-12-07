|9 декабря во всех регионах страны состоится Всероссийский правовой (юридический) диктант. В Ярославской области одной из площадок его проведения станет Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
Написать диктант может любой гражданин в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо обратиться в региональное отделение Ассоциации юристов России.
Мероприятие организовано с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Предусмотрено 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права. Максимальное количество баллов – 100.
По итогам диктанта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.
Проект организован Ассоциацией юристов России совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, Европейской юридической службой и Фондом развития моногородов.
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