​9 декабря во всех регионах страны состоится Всероссийский правовой (юридический) диктант. В Ярославской области одной из площадок его проведения станет Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).



Написать диктант может любой гражданин в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо обратиться в региональное отделение Ассоциации юристов России.



Мероприятие организовано с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Предусмотрено 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права. Максимальное количество баллов – 100.



По итогам диктанта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.



Проект организован Ассоциацией юристов России совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, Европейской юридической службой и Фондом развития моногородов.