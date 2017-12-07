​Ярославская область вошла в число 15-ти российских регионов, эффективно реализующих программы инициативного бюджетирования. Такие данные озвучены в Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тематическом круглом столе, который провел председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.



Отмечено, что если в 2015 году в России общая стоимость проектов инициативного бюджетирования с учетом региональных субсидий и софинансирования населения, бизнес-структур составила 2,4 миллиарда рублей, то в 2016-м – уже 7 миллиардов. По прогнозам, общая сумма средств, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2017 году, около 10 миллиардов рублей.



В Ярославской области в губернаторскую программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе», которую Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия», в этом году было включено более 500 объектов по пяти направлениям: «Формирование комфортной городской среды», «Парки и скверы», «Культура», «Поддержка местных инициатив» и «Лучшие практики инициативного бюджетирования».



– Проект «Решаем вместе» позволил наладить конструктивный и, что важнее, доверительный диалог населения с властью, направить средства на решение актуальных для жителей региона проблем, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Напомню, на финансирование программы выделены значительные средства – около 650 миллионов рублей. Отремонтированы дворы, дома культуры, благоустроены скверы и парки, установлены детские и спортивные площадки. Жители региона сами выбирали проекты и остались довольны результатом. Очень важно, что люди увидели: средства потрачены по назначению. И в следующем году мы продолжим реализацию программы «Решаем вместе» в Ярославской области.