​Аспирант Ярославского государственного медицинского университета Илья Яичков вместе с группой коллег из Центра трансфера фармтехнологий разработал инновационный препарат «Ревазол», который лечит ревматоидный артрит. Механизм действия направлен на подавление рецепторов, влияющих на процессы воспаления. Препарат готов к прохождению доклинических исследований. Разработку Илья Яичков представит на Ярославском инвестиционном форуме 14 декабря.



– Инвестиционный блок Правительства заинтересован в привлечении потока инвестиций в инновационные стартап-проекты в сфере высокотехнологичной медицины и фармацевтических технологий через создание в регионе малых инновационных предприятий и развитие системы инвестиционных лифтов, – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Это поможет вывести на новый уровень инвестиционную активность в регионе. Именно поэтому мы включили секцию «Инновации в фармацевтике и высокотехнологичной медицине» в программу Ярославского инвестфорума.



Фармацевтическая отрасль – одна из самых динамичных точек роста экономики РФ. Она остается одной из самых привлекательных областей для российских и иностранных инвесторов, производителей, дистрибьюторов. Темпы роста коммерческого рынка лекарств в 2017 года составили уже 14 процентов. Благодаря активной деятельности производителей, а также успешной реализации политики импортозамещения отечественные лекарственные препараты значительно укрепили свои позиции на рынке РФ.



– Биологически активных молекул много, но далеко не все из них становятся препаратами. До этого они должны пройти доклинические и клинические испытания. ЯГМУ входит в первую пятерку вузов России по спектру проведения клинических испытаний лекарственных препаратов. Таким образом, наш вуз встраивается в систему инновационных разработок в рамках фармацевтического кластера региона, – рассказал ректор Ярославского государственного медицинского университета Алексей Павлов. – Кроме того, при локализации иностранных фармацевтических производств одним из важных для инвесторов аргументов является наличие хорошей кадровой базы в Ярославской области.



В настоящее время Правительство региона ставит задачу развивать собственные разработки и уходить от зависимости в импортных технологиях и препаратах. Ярославский научно-технический и образовательный потенциал создают серьезные предпосылки для развития инновационных разработок и исследований.



Справка



Фармацевтический кластер Ярославской области представлен семью крупными предприятиями. Индекс промышленного производства предприятий фармотрасли за январь – октябрь 2017 года составил 214,6 процента и вырос в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.