|В этом году эффективность выявления несанкционированных свалок в регионе увеличилась на 25 процентов, а их ликвидации – более чем на 30 процентов. По второму показателю Ярославская область заняла 5-е место среди субъектов ЦФО и 12-е по РФ, согласно данным Росприроднадзора.
В частности, в рамках рейдовых осмотров, проведенных специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования региона, в Ярославле на территории снежной свалки в районе дома №5 по улице Осташинской было выявлено место масштабного несанкционированного размещения отходов производства и потребления объемом около тысячи кубометров. Кроме того, в границах памятника природы «Липовая роща в поселке Норское» обнаружено 15 отработанных автомобильных шин.
– Результаты надзорных мероприятий, а также соответствующие предписания по устранению нарушений природоохранного законодательства были направлены в территориальную администрацию Дзержинского района Ярославля, которая также является ответственной за соблюдение особого режима использования липовой рощи в поселке Норское, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – В результате мероприятия по ликвидации отходов проведены в полном объеме.
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