​В Большесельском районе будет построена модульная ферма по производству лососевых пород рыб. Решение о выделении земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации этого масштабного инвестиционного проекта принято 7 декабря на заседании рабочей группы в рамках Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– По поручению главы региона Дмитрия Миронова для создания благоприятного инвестиционного климата впервые в регионе создан механизм, упрощающий процедуру получения в аренду без торгов земельных участков для реализации социально значимых масштабных инвестпроектов, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Это дало возможность привлечь на Ярославскую землю большое количество инвесторов, так как сделало процедуру получения земли прозрачной и упрощенной.



Роман Колесов сообщил, что в этом году предоставлено уже 20 земельных участков, 15 – на стадии рассмотрения.



– Мы рассмотрели и поддержали ходатайство ООО «Импорт-Торг» о предоставлении без проведения торгов земельного участка, находящегося в собственности Большесельского сельского поселения, из земель сельскохозяйственного назначения, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Общая площадь участка для реализации проекта – более 130 тысяч квадратных метров. Данный инвестиционный проект даст возможность развития экономики в направлении импортозамещения и создания дополнительных рабочих мест. Это очень важно для региона.



Проект разработан ООО «Импорт-Торг» с применением опыта зарубежных фирм. Генеральный подрядчик – «Water-Proved GmbH» – будет осуществлять работы по проектированию, инжинирингу, поставке, монтажу, пусконаладке оборудования, авторскому надзору, отладке технологий и процессов в течение одного года с момента запуска.



Годовая производительность фермы – 1000 тонн лососевых пород рыб, предусмотрен полный цикл переработки. Основные преимущества проекта: возможность планирования нереста, отсутствие сезонности в производстве и поставке свежей рыбы на реализацию.



Объект планируется построить через три года. Объем финансирования составит более 830 миллионов рублей. Будет создано 100 рабочих мест. В представленном бизнес-плане указано, что налоговые поступления составят в первый год эксплуатации фермы 46,2 миллиона рублей, во второй год – 119,6 миллиона, в третий год – 161,1 миллиона, в четвертый и пятый годы – 209,4 миллиона рублей.